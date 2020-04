Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung mündet in mehreren Ermittlungsverfahren

Ilmenau (ots)

Gestern Abend gerieten mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts Am Mühltor in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden ein 22- Jähriger und ein 35- jähriger (deutsch) von einem 21-Jährigen (afghanisch) leicht durch Schläge verletzt. Wie groß die Gruppen jeweils waren und warum sie in Streit gerieten sind, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Alle Personen waren stark alkoholisiert. Der 22-Jährige und der 21-jährige Täter waren gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten derart aggressiv, dass sie fixiert werden mussten. Beide wurden in Unterbindungsgewahrsam genommen. Der 22-Jährige bedrohte und beleidigte die Beamten und muss sich nun wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Gegen den 21-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell