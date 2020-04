Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl auf Hausflur

Eisenach (ots)

Gestern gelangte ein Unbekannter gegen 11.45 Uhr über eine unverschlossene Hauseingangstür in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Löberstraße. Dort riss der Täter ein mittels Fahrradschloss gesichertes Mountainbike von einem Heizkörper und stahl es. Aufgrund einer weiteren Sicherung am Fahrrad, ist davon auszugehen, dass der Täter das Rad vom Tatort trug. Bei dem gestohlenen Zweirad handelt es sich um ein weißes MTB der Marke Bulls, mit türkis-grünen Schriftzügen. Hinweise zur Tat und dem Täter nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0089428/2020 entgegen. (mwi)

