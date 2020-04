Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Tüttleben (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Freitag, 17.04.2020, 18.30 Uhr bis Montag, 20.04.2020, 06.30 Uhr wurde ein Baucontainer auf einer Baustelle an der Ortsumfahrung aufgebrochen. Hierbei wurde das Vorhängeschloss an dem Container gewaltsam geöffnet und eine darin befindliche Asphaltschneidemaschine entwendet. Es handelt sich um eine gelbe Baumaschine der Marke Wacker Neuson, Typ SAW BFS1350. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0088924/2020 entgegen. (mwi)

