Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Personen schlugen sich

Eisenach (ots)

Am Montag, 20.04.2020, kam es in den frühen Abendstunden in Eisenach- Nord zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten. Bei Eintreffen der Polizei mit massiven Polizeikräften ließen die Beteiligten von einander ab und zerstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Trotz zahlreicher Befragungen konnten weder Verletzte noch Beteiligte ermittelt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können - Az. 0089649/2020. (ri)

