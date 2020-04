Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baugerät entwendet - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit vom Freitag, 17.04.2020, 14.00 Uhr bis Montag, 20.04.2020, 07.00 Uhr begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Brunnenstraße. Dort entwendeten sie eine ca. 200 kg schwere Rüttelplatte. Der Wert des gestohlenen Baugeräts ist derzeit noch nicht beziffert. Aufgrund des hohen Gewichts des gestohlenen Gegenstands, ist davon auszugehen, dass die Täter die Rüttelplatte mit einem Fahrzeug abtransportierten. Dahingehend bittet die Polizei in Gotha um Hinweise zur Tat und zum möglichen Transportfahrzeug unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0089133/2020. (mwi)

