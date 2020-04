Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Traktorgespann von Agrarfirma gestohlen

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Samstag, 18.04.2020, 03.50 Uhr bis Montag, 20.04.2020, gegen 09:30 Uhr, begaben sich Unbekannte gewaltsam über ein Nebentor auf das Gelände einer Agrarfirma in der Wechmarer Straße. Dort stahlen die Täter in der Folge vom Freigelände einen Traktor mit passendem Anhänger im Gesamtwert von ca. 8.000 bis 10.000 Euro. Bei den entwendeten Fahrzeugen handelte es sich um einen roten Traktor der Marke Belarus, Typ MTS 82, und um einen landwirtschaftlicher Anhänger des Typs TEK 4-H/1. Sowohl am Traktor als auch am Anhänger waren zur Tatzeit noch die gültigen Gothaer Kennzeichen angebracht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0089197/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell