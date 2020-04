Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbotene Grillparty

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag trafen sich trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen ca. fünf Personen in einer Kleingartenanlage Am Kesselbrunn um dort zu Grillen, alkoholische Getränke zu konsumieren und lautstark Musik zu hören. Noch vor Eintreffen entfernten sich Personen. Drei Jugendliche, alle zw. 17 und 18 Jahren alt, konnten durch die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau angetroffen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet werden. (mwi)

