Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in der Clemdastraße

Eisenach (ots)

Am Freitag kam es gegen 15.00 Uhr in der Clemdastraße zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe von fünf Syrern. Ein 25-Jähriger und ein 39-Jähriger erlitten leichte Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine der Personen vermutlich einen Schraubendreher eingesetzt. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Eisenach hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

