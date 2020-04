LPI-GTH: Nicht aufgepasst

Landespolizeiinspektion Gotha

Gestern Nachmittag kam es gegen 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei VW-Fahrern. Ein 34-jähriger Golf-Fahrer missachtete an der Kreuzung Schillerstraße/Ibenhainer Straße die Vorfahrt eines Polos und stieß mit diesem zusammen. Der 79-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die Ibenhainer Straße in Richtung Schnepfenthaler Straße. Durch den Aufprall wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Der Senior erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (ah)

