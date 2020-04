Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Männer bepöbeln Passanten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Samstag wurde die Polizei gegen 17.00 Uhr in einen Supermarkt in die Bürgeraue gerufen. Dort befanden sich zwei 41 und 48 Jahre alten Männer, welche in alkoholisiertem Zustand Passanten anbettelten und sich in aggressiver Weise gegenüber Mitarbeitern des Supermarktes verhielten. Zudem verließen sie trotz Aufforderung nicht das Gebäude. Gegenüber den eingesetzten Polizisten verhielten sie sich ebenso respektlos und beleidigten auch diese. Während der Anzeigenaufnahme widersetzten sie sich den polizeilichen Anweisungen, so dass beide Männer in Unterbindungsgewahrsam genommen werden mussten und zum Inspektionsdienst Gotha gebracht wurden. Dort entschied eine diensthabende Richterin über die Rechtmäßigkeit der Gewahrsamnahme, so dass einer der Männer bereits nach Schließung des Supermarktes wieder auf freien Fuß gesetzt werden konnte. Der 41-Jährige aber musste auf Grund seines renitenten Verhaltens bis Sonntagmorgen auf seine Entlassung warten. Gegen die Männer wurde eine Anzeige u. a. wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegn Vollstreckungsbeamte gefertigt. (av)

