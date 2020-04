Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahndungserfolg nach Motorraddiebstahl

Eisenach (ots)

Am Donnerstag wurde bei der Polizei in Eisenach der Diebstahl von 2 Motorrädern in Treffurt angezeigt. Am Freitag wurde der Polizei mitgeteilt, dass 2 Motorräder, auf welche die Beschreibung passte, zum Verkauf angeboten werden. Ermittlungen führten schließlich zu einer Person, die als Täter in Betracht kommen könnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Bereitschaftsrichterin wurde eine Durchsuchung bei der verdächtigen Person angeordnet. Da der Wohnort des Verdächtigen in Hessen war, wurde die Polizei in Hessen mit der Durchsuchung beauftragt. An der Wohnanschrift des 29-jährigen Mannes konnten die gestohlenen Motorräder aufgefunden werden. Sie wurden sichergestellt und können, nach Beendigung der noch erforderlichen Maßnahmen, wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden. Der Täter muss sich nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. (AHO)

