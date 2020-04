Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube aufgebrochen

Eischleben (ots)

In der Nacht vom 16.04. zum 17.04.20 wurde in der Gartenanlage "Drei Gleichen" in eine Gartenlaube und ein Schuppen eingebrochen, allerdings fanden der Einbrecher nichts von Wert. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell