Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsdiebstähle aus Kleingartenanlage

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich in vier Gartenhütten einer Kleingartenanlage in der Eisenacher Straße wurde in der Nacht vom 16. zum 17. April eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter brachen gewaltsam in die Gartenhäuser ein und entwendeten Lebensmittel, Gartengeräte und verschiedene Schlüssel im Gesamtwert von ca. 1.300 Euro. Der dabei entstandene Sachschaden an den Türen und an einem Fenster wurde auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0087576/2020. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell