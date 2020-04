Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche in Gotha

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich mehrere Anzeigen wegen Kellereinbrüchen mussten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha am Freitag aufnehmen. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Carl-von-Ossietzky Straße stahlen ein oder mehrere unbekannte Täter eine Werkzeugkiste mit Werkzeug im Wert von ca. 100 Euro in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ebenfalls in der Nacht vom 16. zum 17. April wurde ein Mountainbike im Wert von ca. 1.000 Euro aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Spohrstraße entwendet. Zuletzt wurde eine Anzeige in einem Mehrfamilienhaus in der Kindleber Straße aufgenommen. Hier wurden durch Unbekannte zwei Kellerboxen in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet, allerdings nur die Vorhängeschlösser im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich bei diesem Einbruch auf die letzten zwei Wochen seit dem 03.04.2020. (av)

