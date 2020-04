Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lagerhalle abgebrannt

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend gegen 21.15 Uhr kam es zu einem Brand einer Lagerhalle auf einem Firmengelände in der Straße "Im Forst". Das Feuer griff auf mehrere in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge über. Ein Großaufgebot von Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Eisenach war vor Ort und konnte den Brand gegen 01.30 Uhr vollständig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Während der Löscharbeiten musste die am Brandort vorbeiführende Landstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell