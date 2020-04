Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß gegen das Kontaktverbot

Gotha (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2020, wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr mitgeteilt, dass sich etwa zehn Jugendliche an einem See im Bereich der Langensalzaer Straße aufhalten. Beim Eintreffen der Polizei war ein Verstoß gegen das Kontaktverbot offensichtlich. Die Jugendlichen flüchteten sofort beim Erblicken des Streifenwagens, drei von ihnen konnten kontrolliert werden. Es wurde eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die LPI Gotha darum, sich auch weiterhin an die am 15.04.2020 verlängerten Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung zu halten. Bisher hält sich die Bevölkerung vorbildlich an die Beschränkungen, nur in Einzelfällen kam es bislang zu Verstößen. Insbesondere an einem sonnigen Frühlingswochenende fällt die Einhaltung nicht immer leicht. Dennoch: Schützen Sie sich und Andere. (as)

