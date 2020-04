Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 07.04.2020 bis zum 16.04.2020, 10.47 Uhr rissen Unbekannte einen in der Oehrenstöcker Straße an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomat aus der Verankerung und verbrachten diesen in ein derzeit nicht genutzten Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße. Dort wurde der Automat gewaltsam geöffnet und das darin befindliche Bargeld und die Zigaretten entwendet. Das Beutegut hatte einen Wert von ca. 2.000 Euro. Der Schaden am Automat beträgt etwa 2.500 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 601124 und der Bezugsnummer 0086756/2020 entgegen. (mwi)

