Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Odtimer-Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit vom Sonntag, 12.04.2020, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2020, 10.35 Uhr brachen Unbekannte in eine Garage hinter der "alten Zigarrenfabrik" in der Straße des Friedens ein. Daraus entwendeten sie zwei nicht zugelassene Oldtimer-Motocross-Mototrräder sowie diverse Anbauteile im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Die Polizei in Eisenach nahm ein Ermittlungsverfahren auf. Die gestohlenen Gegenstände können wie folgt beschrieben werden:

1. Crossmotorrad, Marke Maico MC250, Bj. 1976, Wert ca. 6.000 Euro 2. Crossmotorrad, Marke Maico, Bj. 1981, Wert ca. 8.000 Euro 3. Zwei Schaltwellen 4. Ein Komplettprotektor 5. Zwei Kupplungsarmaturen 6. Zwei Handbremsarmaturen 7. Zwei D.I.D.-Kettensätze

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0086675/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell