Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletztem Rollstuhlfahrer

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag, gegen 11 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Daihatsu die Burgenlandallee in Günthersleben. Zu dieser Zeit befand sich ein 90-jähriger Rollstuhlfahrer in einer Einfahrt und wollte die Burgenlandallee überqueren. Als er anrollte, übersah der Daihatsu-Fahrer den Rollstuhlfahrer und kollidierte mit diesem. Der Rollstuhl kippte, sodass der Nutzer verletzt wurde. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Es entstand Sachschaden von ca. 4.000 Euro. (mwi)

