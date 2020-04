Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Mehrfamilienhaus

Eisenach (ots)

Heute Mittag, kurz nach 12 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenacher Wartburgallee. Hierbei vergaß eine 60-jährige Bewohnerin aus Unachtsamkeit ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd, sodass dieses in Brand geriet. Das Feuer griff auf die Kücheneinrichtung und Wandverkleidung über. Die Frau konnte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Durch die eingesetzten Rettungskräfte war die Wartburgallee für kurz Zeit voll gesperrt. (mwi)

