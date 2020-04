Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 03.20 Uhr, wurde der Polizei bekannt, das sich eine unbekannte Person an einem im Max-Planck-Ring abgestellten Kleinkraftrad zu schaffen macht. Die betreffende Person konnte trotz sofortigem Polizeieinsatz nicht mehr vor Ort festgestellt werden. Der Roller wurde zuvor von dem Unbekannten manipuliert und für eine spätere Entwendung vorbereitet. Da der Eigentümer in der Nacht nicht ermittelt werden konnte, wurde das Kleinkraftrad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei eingeleitet. Hinwiese zur Tat nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0086248/2020 entgegen. (mwi)

