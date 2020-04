Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vier Kellerabteile aufgebrochen

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 14.04.2020, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2020, 06.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf noch ungeklärte Weise in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Straße. Dort wurden die Vorhängeschlösser an insgesamt vier Kellerparzellen teilweise gewaltsam geöffnet und entwendet. Aus den betreffenden Kellerabteilen selber wurde nach aktuellem Erkenntnisstand nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0086236/2020 entgegen. (mwi)

