Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 14.04.2020, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2020, 14.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Stölzelstraße. Dort entwendeten die Täter ein Kinderfahrrad, Lebensmittel sowie diverse Haushaltsartikel wie einen Ventilator, einen Mixer und eine Bügeleisen. Die gestohlenen Sachen hatten einen Wert von ca. 500 Euro. Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0086043/2020 entgegen. (mwi)

