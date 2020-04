Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus - Zeugenaufruf

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Freitag, 10.04.2020, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2020, 12.30 Uhr verschaffen sich Unbekannte durch Zerschlagen von Fensterscheiben Zutritt zu einem Wohnhaus sowie einer Garage in der Lohmühle. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde aus dem momentan leer stehenden Haus als auch der Garage nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0086004/2020 entgegen. (mwi)

