Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Gestern, in der Zeit von 09.40 Uhr bis 12.00 Uhr, stach eine unbekannter Täter den linken Vorderreifen eines am Nordplatz parkenden Rover 400 platt. Hinweise werden durch die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0085859/2020 entgegen genommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell