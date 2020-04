Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 35-Jähriger aus Gotha mit seinem schwarzen BMW die L2147 aus Seebergen kommend, in Richtung Wandersleben. Eine 22-jährigen Fahrerin fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem schwarzen BMW in die Gegenrichtung. An der Einmündung nach Cobstädt bog der Mann in Richtung Cobstädt ab und missachtete dabei die Vorfahrt der ihm entgegenkommenden jungen Dame. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Mann mit seinem BMW weiter gegen einen im Einmündungsbereich verkehrsbedingt wartenden VW Crafter geschleudert wurde. Verletzt wurde durch die Zusammenstöße niemand. Es entstand Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe an alle drei Fahrzeugen. Beide BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während dieser Zeit kam es auf der L2147 zu Verkehrsbehinderungen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell