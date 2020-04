Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch,15.04.2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr parkte in der Straße "Unterm Bahnhof" ein grauer Dacia Lodgy am rechten Fahrbahnrand. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das besagte Fahrzeug im vorderen linken Bereich und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei in Ilmenau nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und unter der Bezugsnummer 0086217/2020 entgegen. (mwi)

