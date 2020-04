Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Firmenparkplatz - Zeugen gesucht

Krauthausen (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 14.04.2020, 05.45 Uhr bis 15.00 Uhr parkte ein weißer VW Phaeton auf dem Parkplatz eines Automobilherstellers in der Stedtfelder Straße. Während dieser Zeit wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer im Frontbereich beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle pflichtwidrig. Die Polizei in Eisenach hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise zur Tat bzw. dem Verursacher nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0085613/2020 entgegen. (mwi)

