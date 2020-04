Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brandausbruch durch Funkenflug

Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag kam es am Unterrasen zu einem Brand in einem Schuppen eines Einfamilienhauses. Verursacht wurde das Feuer durch den Funkenflug bei Heimwerkerarbeiten. Dadurch gerieten im Schuppen gelagerte Holzabfälle und ein Kleinkraftrad in Brand, der durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden konnte. Sowohl das Kraftrad als auch Teile des Schuppens wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 2000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell