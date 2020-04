Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw durch Kratzer beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 14.04.2020, 06.15 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2020, 07.00 Uhr wurde ein weißer Seat Leon mit Nürnberger Kennzeichen in einem Parkhaus in der Bärwinkelstraße geparkt. In dieser Zeit kratzten Unbekannte mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand auf dem vorderen Fahrzeugbereich und verursachten so einen Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise zur Tat bzw. dem Täter nimmt die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und der Bezugsnummer 0085688/2020 entgegen. (mwi)

