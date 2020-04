Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streifenwagen während Anzeigenaufnahme beschädigt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Trotz sämtlicher Auswirkungen der Corona-Krise kann die Thüringer Polizei ihre Kernaufgaben wahrnehmen und unter nicht immer einfachen Bedingungen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Verständnislos musste am gestrigen Dienstag festgestellt werden, dass ein oder mehrere Unbekannte die polizeiliche Arbeit zusätzlich erschweren. Polizeibeamte nahmen an diesem Tag einen Kellereinbruch in einem Wohnblock in der Moßlerstraße auf. Dort wurde versucht, im Zeitraum von Montag, 13.04.2020, 08.00 Uhr auf Dienstag, 14.04.2020, 10.15 Uhr, drei Kellerabteile aufzuhebeln. Die Einbruchsversuche schlugen fehl, es wurde nichts entwendet und ein geringer Sachschaden hinterlassen. Während der Anzeigenaufnahme wurde der vor dem Wohnblock geparkte Streifenwagen beidseitig mit grauer Farbe besprüht. Der Sachschaden kann derzeit nicht konkret beziffert werden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 21.04 Uhr und 21.35 Uhr. Zeugen zum Kellereinbruch als auch zur Beschädigung des Streifenwagens werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) zu melden. (as)

