Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Am Dienstag fanden in der Eisenacher Straße in Mechterstädt und auf der Bundesstraße 176 zwischen Gräfentonna und Döllstädt Geschwindigkeitsmessungen statt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der Ortslage Mechterstädt überschritten 15 Fahrzeuge. Das schnellstes Fahrzug wurde mit 80 km/h gemessen, bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Auf der B 176 wurden vier Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, wobei der schnellste Fahrer 139 km bei erlaubten 100 km/h fuhr. Insgesamt passierten ca. 1.300 Fahrzeuge die beiden Kontrollstellen.(mwi)

