Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbrüche in der Gothaer West- und Oststadt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Zeit vom Montag, 13.04.2020, 11.00 Uhr bis Dienstag, 14.04.2020, 19.15 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Einheit. Dort wurden vier Kellerabteile aufgebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 400 Euro. In der Zeit vom Samstag, 11.04.2020, 14.00 Uhr bis Dienstag, 14.04.2020, 11:30 Uhr, wurde in insgesamt fünf Kellerparzellen in der Von-Hoff-Straße eingebrochen. Hierbei wurden die jeweiligen Verschlagtüren gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Konservendosen und zwei Dekorationsgegenstände in Form von Plastik-Eulen entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Hinweise werden von der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und unter den Bezugsnummern 0085367/2020 und 0085270/2020 entgegen genommen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei:

* Bewahren Sie keine Wertsachen im Keller oder auf dem Dachboden auf. * Verschließen Sie die Keller- bzw. Dachbodenzugangstür. * Lassen Sie fremde Personen nicht ungeprüft ins Haus. * Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. * Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Diese und weiter Tipps finden Sie online unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

oder

https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/

(mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell