Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen und Zeugen bedroht - Zeugenaufruf

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, gegen 06.20 Uhr hebelte ein Unbekannter in der Straße "Im Feld" einen Zigarettenautomaten auf. Dem Täter gelang es, die Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe zu entnehmen. Ein Zeuge, der die Tathandlung beobachten konnte, sprach den Täter an und versuchte diesen festzuhalten. Der Täter bedrohte den Zeugen daraufhin mit seinem Einbruchswerkzeug, riss sich aus dem Festhaltegriff los und flüchtete über einen unbefestigten Weg in Richtung Berka/Werra. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die weitere Angaben zum Täter und seiner weiteren Fluchtrichtung machen können. Beschrieben wird der Täter als etwa 30-jähriger Mann in dunkler Kleidung mit einem schwarzen Rucksack. Er ist auffallend hellhäutig und trägt einen Dreitagebart. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und unter der Bezugsnummer 0084709/2020 entgegen genommen. (as)

