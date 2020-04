Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Fahrräder aus Kellern entwendet - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

In der Nacht von Montag, 13.04.2020, auf Dienstag, 14.04.2020 wurde in der Straße der Einheit in zwei Mehrfamilienhäuser eingebrochen. Dabei wurden mehrere Kelleranteile gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dabei aus einem unverschlossenen Fahrradkeller ein blaues E-Bike der Marke Zündapp, Typ TRK 4.0 Alu, im Wert von 500 Euro entwendet. Am zweiten Tatort wurde aus einem aufgebrochenen Keller ein silberfarbenes Herrenrad der Marke Cube, Typ Xross Pro gestohlen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter 03621 - 781124 und unter den Bezugsnummern 0084806/2020 oder 0084865/2020 entgegen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell