Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Regelschule - Zeugen gesucht

Warza (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 09.04.2020, 14:30 Uhr bis Dienstag, 14.04.2020, 06:30 Uhr brechen Unbekannte in die Regelschule in der Straße "Am Schwimmbad" ein. Dabei wird sowohl ein Geräteschuppen als auch das Schulgebäude selbst gewaltsam betreten. Die Täter entwenden nach aktuellem Erkenntnisstand einen Laptop der Marke HP, Typ Pro Book G5SP im Wert von 800 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Gotha unter 03621 - 781124 und unter der Bezugsnummer 0084735/2020 entgegen. (mwi)

