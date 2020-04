Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch bei Supermarkt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom Samstag, 11.04.2020, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 14.04.2020, 05.20 Uhr, gelangten unbekannte Täter über einen Zaun auf das Grundstück eines Supermarktes am Mühltor. Dort wurden nach aktuellem Erkenntnisstand zwei Gläser Brotaufstrich und sechs Getränkeflaschenträger zu je sechs Flaschen von einer Lagerpalette entwendet. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Das bisher bekannte Beutegut hatte einen Wert von etwa 45 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Polizei Arnstadt-Ilmenau aufgenommen. Hinweise zur Tat werden durch die Polizei in Ilmenau unter der Telefonnummer 03677 - 601124 und unter der Bezugsnummer 0084707/2020 entgegen genommen. (mwi)

