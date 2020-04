Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorgarten verwüstet - Zeugen gesucht

Ernstroda (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Sonntag, 12.04.2020, 21.00 Uhr zu Montag, 13.04.2020, 05.30 Uhr wurde in der Friedrichrodaer Straße die Mauer eines Vorgarten durch einen Unbekannten beschädigt. Es wurden dabei drei gemauerte, kniehohe Steinbögen aus Granit augenscheinlich umgestoßen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. In der besagten Nacht wurde in der Nachbarschaft ein mutmaßlich alkoholisierter Mann wahrgenommen, der dort an verschiedenen Häusern klingelte. Ob der Mann als Täter in Betracht kommt, wird aktuell geprüft. Der Mann war dunkel gekleidet und ca. 180 cm groß. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Gothaer Polizei eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und unter der Bezugsnummer 0084344/2020 entgegen. (mwi)

