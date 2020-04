Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom Samstag, 11.04.2020, 19.30 Uhr, und Sonntag, 12.04.2020, 11.00 Uhr, gelangten Unbekannte in den Kellerbereich eines Wohnblocks in der Gothaer Hützelsgasse. Dort entfernte der Täter auf unbekannte Art und Weise das Vorhängeschloss samt Kette von einem Kellerabteil und stahl daraus einen schwarzen Fahrradrahmen des Typs AMR im Wert von etwa 100 Euro. Das Schloss mit der Kette im Wert von ca. 20 Euro wurde ebenfalls entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 unter der Bezugsnummer 0084437/2020 entgegen. (mwi)

