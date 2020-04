Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe am Bahnhof gestellt - Zeugen gesucht

Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2020, gegen 19.55 Uhr wurden durch Zeugen drei Personen im Bereich des Bahnsteigs beobachtet, wie diese Kabel unweit der Gleise abbauten. In Zusammenarbeit mit der Bundespolizei konnte die Eisenacher Polizei die drei Personen mit ihren Fahrrädern noch in Tatortnähe feststellen. Trotz Flucht gelang es den Beamten einen der Täter anzuhalten. Es handelte sich um eine 29-jährige Frau aus Bad Langensalza. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Dame wurde eingeleitet. Die anderen beiden Täter blieben flüchtig. Hinwiese zur Tat und den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 unter der Bezugsnummer 0082949/2020 entgegen. (mwi)

