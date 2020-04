Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht vom Samstag, 11.04.2020, zum Sonntag, 12.04.2020, wurde in insgesamt sechs Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus in der Amrastraße eingebrochen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde zumindest aus einer Kellerparzelle ein schwarzes E-Bike der Marke Ancheer im Wert von ca. 1.400 Euro entwendet. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Amrastraße wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei in Eisenach unter der Telefonnummer 03691 - 261124 unter der Bezugsnummer 0084220/2020 entgegen. (mwi)

