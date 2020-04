Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschlagen und geflüchtet - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am Samstag, 11.04.2020, kam es gegen 16.00 Uhr in der Langensalzaer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Ein 20-jähriger Radfahrer und dessen Begleiterin wurden von zwei Unbekannten angesprochen und auf eine verbotene Nutzung eines Privatweges hingewiesen. Im Verlaufe des Wortwechsel wurde auf den 20-jährigen eingeschlagen. Er erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Unbekannten liefen in Richtung des Baggersee davon. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Erster Täter: - zwischen 40 und 50 Jahre alt - ca. 190 cm groß - Glatze - dunkle Kleidung, schwarzes Basecap Zweiter Täter: - zwischen 40 und 50 Jahre alt - stämmige Statur - Bart - braune Arbeitskleidung

Wer konnte das Tatgeschehen beobachten? Wer kann weitere Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha (Tel. 03621-781124) unter der Bezugsnummer 0083660/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell