Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In einer Gartenanlage am Grenzhammer wurde ein Zufahrtstor zu einem Garten gewaltsam geöffnet und sich auf diese Weise Zutritt zum Garten verschafft. Anschließend wurden zwei Türen eines Schuppens geöffnet und der Schuppen durchsucht. Außer der Kette samt Vorhängeschloss, mit der das Zufahrtstor gesichert war, wurde nichts entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 11.04.2020, 18.30 Uhr und Sonntag, 12.04.2020, 09.15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677-601124) unter der Bezugsnummer 0083992/2020 entgegen. (as)

