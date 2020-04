Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferkabel gestohlen - Zeugenaufruf

Wutha-Farnroda (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 08.04.2020, 18.00 Uhr auf Donnerstag, 09.04.2020, 08.00 Uhr gelangten unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Hellwigstraße. Dazu wurde ein Maschendrahtzaun geöffnet. Vom Gelände wurden etwa 150 Meter Kupferdraht von einer Rolle abgewickelt und gestohlen. Die Rolle wurde auf einem angrenzenden Feld zurückgelassen. Vermutlich wurde das mehrere hundert Kilogramm schwere Beutegut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge und Personen in der Hellwigstraße wahrnehmen?. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gotha (Tel. 03621-781424) unter der Bezugsnummer 0082747/2020 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell