Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Diebstahl erwischt

Eisenach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Bahnhofstraße zwei Radfahrer kontrolliert. Bei einer genaueren Überprüfung der Fahrräder stellte sich heraus, dass die beiden Eisenacher, 20 und 27 Jahre alt, kurz vor der Kontrolle von einem am Bahnhof angeschlossenen Fahrrad das Hinterrad ausgebaut hatten. Das gestohlene Hinterrad tauschten sie gegen ein plattes Hinterrad an einem ihrer Räder aus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Täter eingeleitet. Das zuvor gestohlenen Rad wurde an Ort und Stelle wieder zurückgebaut. (as)

