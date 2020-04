Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räderdiebe unterwegs

Gotha (ots)

Von Samstag bis Montag wurde von einem PKW Skoda, welcher auf der Austellungsfläche eines Autohauses in der Seebergerlandstraße steht, alle vier Räder abgebaut. Das Auto wurde nicht fachgerecht auf Holzklötze gestellt und liegt teilweise auf den Bremsscheiben. Wer kann im Tatzeitraum Angaben zu einem möglichen Fahrzeug, in unmittelbarer Nähe zum Tatort, machen. Bezugnummer ST/0084416/2020 (as)

