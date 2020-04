Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenzaundiebe unterwegs

Gotha (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Gotha, Mozartstraße von einem Grundstück, der Gartenzaun abgebaut und in der weiteren Folge entwendet. Drei Zaunsfelder wurde bereits gelockert. Die Kosten des Zaunsfeldes mit Sichtschutz werden auf ca. 300,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweis unter der Bezugsnummer: ST/0084321/2020. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell