Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blendende Sonne - kein Schutzhelm - Krankenhaus

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Vormittag übersah ein 38jähriger VW-Fahrer beim Linksabbiegen von der Straße Auf dem Kübelberg in die Straße An der Sternwarte eine aus Richtung Hainfeld entgegen kommende 42jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit mehreren Hundert Euro angegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der VW-Fahrer von der Sonne geblendet worden und die Radfahrerin habe keinen Schutzhelm getragen. (aha)

