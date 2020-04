Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Motorrollers in der Eisenacher Innenstadt

Eisenach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr geriet ein geparkter Motoroller in der Fritz-Erbe-Straße in Eisenach in Brand. Drei Anwohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses erlitten auf Grund der Rauchgasentwicklung Verletzungen. Zwei von ihnen konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden, ein Anwohner musste im St. Georg Klinikum Eisenach behandelt werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Eine Straftat konnte nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wurde durch die Polizei ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Hinweise zum Sachverhalt werden bei der Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 036912610 mit der Hinweisnummer 0084283/2020 entgegengenommen. (mab)

