Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Keller aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Anwohner der Stölzelstraße stellten am Sonntagabend in ihrem Wohnblock mehrere aufgebrochene Keller fest. Insgesamt waren 32 Parzellen verschiedener Eingänge betroffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde lediglich das Mountainbike eines 33-jährigen Bewohners im Wert von 500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt 300 Euro. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0084207/2020 entgegen. Ferner werden Geschädigte gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell